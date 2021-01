Precipita dal balcone del terzo piano, grave una ragazzina di 11 anni

E' precipitata dal balcone del terzo piano dell'abitazione nella quale si trovava con la sorella maggiore. A rimanere gravemente ferita una ragazzina di 11 anni, trasportata d'urgenza in ospedale dove si trova in prognosi riservata. L'incidente è avvenuto lunedì mattina a Cerveteri, comune della provincia romana.

Secondo quanto si apprende la minorenne, classe 2009, era da sola in casa con la sorella di 17 anni. Qui, per cause in via di accertamento, la ragazzina è salita su una sedia portata vicino la ringhiera del balcone. Poi la caduta, con l'11enne precipitata per circa 6 metri nel giardino condominiale.

Chiamati i soccorritori la teen ager è stata soccorsa dal personale del 118 che l'ha poi trasportata d'urgenza con l'eliambulanza al Policlinico universitario Agostino Gemelli dove si trova ricoverata in prognosi riservata. Accertamenti in corso per ricostruire la dinamica dell'accaduto da parte dei carabinieri della Stazione di Cerveteri intervenuti sul posto assieme al 118.