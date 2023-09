Festa con gli amici al parco: quindicenne beve troppo alcol e sviene

Una festa con gli amici al parco, una domenica pomeriggio da passare in compagnia a pochi giorni dall'imminente riapertura della scuola. Risate, musica, alcolici e superalcolici. A interrompere l'allegria un malore, una ragazza svenuta per aver bevuto troppo. Priva di sensi in terra, gli amici - una dozzina di minorenni - hanno subito richiesto l'intervento dei soccorsi con la giovane, una quindicenne, poi trasportata in ospedale dopo aver sfiorato il coma etilico. È accaduto al parco degli Acquedotti, dove sono poi arrivati i genitori di alcuni dei ragazzi che si trovavano nell'area verde all'Appio Claudio.

L'ambulanza del 118 e le pattuglie dei carabinieri sono intervenuti domenica pomeriggio in via Lemonia, altezza viale Tito Labieno. Una volta sul posto il personale sanitario è entrato nel parco degli Acquedotti dove ha trovato la ragazza svenuta. Trasportata all'ospedale San Giovanni la 15enne è stata sottoposta a una lavanda gastrica e poi affidata ai genitori, intervenuti al nosocomio di via dell'Amba Aradam.

Sono poi stati i carabinieri della compagnia Roma Casilina a identificare i partecipanti alla festa e alcuni dei loro genitori, arrivati direttamente al parco dopo essere stati avvisati da alcuni dei loro figli.