"Lui è mio", poi l'accoltella davanti all'oratorio: cronaca di un pomeriggio di paura

"Lui è mio, soltanto mio". Poi l'aggressione e le coltellate. Questo l'incipit che ha dato il via al lunedì pomeriggio di violenza e terrore scoppiato davanti l'oratorio della chiesa Santa Maria del Redentore di viale Duilio Cambellotti. Vittima una ragazza 17enne di Torre Angela, minacciata e colpita con tre fendenti da una 15enne di Tor Bella Monaca. Ma cosa ha scatenato l'aggressione? Un ragazzo conteso, o meglio, un giovane appena maggiorenne, di cui la più piccola delle due si era invaghita e che avrebbe avuto in passato una relazione con la vittima.

Una tresca estiva che la 15enne non avrebbe digerito, convinta che quel ragazzo di cui si era invaghita potesse tornare dalla sua vecchia fiamma. Da qui i primi attriti, con le due ragazze che nei giorni precedenti avrebbero già discusso animatamente fra loro. Lunedì pomeriggio la più piccola delle due ha però preso un coltello da cucina con una lama di 10 centimetri dal cassetto della cucina di casa dei genitori e, dopo averlo messo sotto la giacca, si è presentata nuovamente davanti alla sua rivale intenzionata a risolvere la questione.

Parole grosse, insulti, parolacce sino a quando la 15enne ha impugnato il coltello che aveva sotto la giacca e si è scagliata contro l'altra adolescente fra la paura delle decine di ragazzi presenti fra il campetto da calcio e l'oratorio della chiesa che spicca su viale di Tor Bella Monaca.

Presa alla sprovvista la 17enne ha alzato le braccia per difendersi ed ha subito una prima coltellata su una mano. La vittima perde molto sangue, i presenti provano ad allontanare la più piccola delle due ma lei non demorde, anzi, rincorre la sua rivale che prova a scappare. Ma la sua fuga dura poco, viene raggiunta e colpita con altri due fendenti ad una clavicola e ad alla schiena, poi crolla in un campo a pochi metri dalla chiesa, attraverso il quale la 17enne sperava di sfuggire alle violenze.

Sul posto si precipitano le ambulanze del 118 e decine di poliziotti che trovano la 15enne con le mani ancora sporche di sangue, poco distante anche il coltello da cucina usato per ferire la sua rivale. La vittima, ferita e grondante sangue, viene trasportata d'urgenza al policlinico Tor Vergata in codice rosso, si teme il peggio. Al nosocomio di viale Oxford anche i genitori che in serata riescono a tirare un primo sospiro di sollievo. Le coltellate non hanno colpito organi vitali e la loro figlia può essere dimessa.

Sull'altro fronte la 15enne viene invece accompagnata negli uffici del VI distretto Casilino Nuovo di polizia, diretto dalla dottoressa Isea Ambroselli. La ragazzina viene quindi denunciata per lesioni e minacce aggravate e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Informata l'autorità giudiziaria la minorenne è stata poi riaffidata ai genitori. Resta un pomeriggio di paura, dove per un ragazzo conteso una 15enne ha rischiato di uccidere una ragazzina poco più grande di lei.