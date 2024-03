Ragazzina di 12 anni sparisce dopo la scuola e non rientra a casa

Ore d'ansia. Un pomeriggio di angoscia vissuto dai familiari di una 12enne. L’adolescente ieri, dopo la scuola, non è tornata a casa, facendo perdere le sue tracce dopo l'uscita dalla media che frequenta in zona Ottavia.

Lanciato l'allarme, diramata la nota di ricerca da parte della centrale operativa Lupa, ad attivarsi per prime nelle ricerche, sono state le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale del XIV gruppo Montemario. Contattati i familiari, al fine di reperire ogni informazione utile al suo ritrovamento, i caschi bianchi sono riusciti a risalire a una sua compagna di classe, che sembrava avere notizie rispetto alla minore, ma che tuttavia aveva timore di rivelare.

Dopo averla incontrata e dopo aver instaurato con lei un rapporto di fiducia e confidenza, i vigili sono riusciti a risalire al luogo dove si trovava la dodicenne, ossia in una località non lontana dalla zona, in compagnia di altri compagni di classe.

Una volta trovata e sinceratasi del suo stato di salute, la pattuglia ha avviato un dialogo con la ragazza, ascoltando le ragioni del suo gesto. Riaccompagnata a casa, ad aspettarla i familiari. Commossi e sollevati hanno potuto riabbracciare la loro figlia.