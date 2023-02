Ragazzi morti sulla Nomentana, le date dei primi funerali

Prima i due cugini, Simone Ramazzotti ed Alessio Guerrieri. Poi toccherà a Flavia Troisi. La comunità di Fonte Nuova si prepara a dare l’ultimo saluto ai giovani morti in un incidente stradale lungo la via Nomentana, nella notte tra il 26 e 27 gennaio. I funerali si celebreranno presso la chiesa Gesù Maestro a Tor Lupara. Domani, giovedì 2 febbraio alle 14:00, ci sarà il saluto a Simone ed Alessio. Venerdì mattina, alle 11, le esequie di Flavia. I funerali di Giulia Scalo e Valerio Di Paolo, le altre due vittime, non sono ancora stati fissati, ma dovrebbero tenersi sabato 4 febbraio.

Serrande abbassate

Il sindaco di Fonte Nuova, Piero Presutti, ha proclamato il lutto cittadino per l’intero arco di tempo in cui avranno luogo i funerali dei tre ragazzi, compresa la fiaccolata che si terrà venerdì sera, a partire dalle 18:30, con partenza dalla chiesa Gesù Maestro. Il primo cittadino ha invitato i cittadini e le organizzazioni sociali ad esprimere, in forma autonoma, la loro partecipazione al lutto cittadino “mediante la sospensione delle attività rumorose o che possano intralciare il rito funebre”. Commercianti ed altre attività abbasseranno le saracinesche giovedì 2 febbraio, dalle 14 alle 15:30, e venerdì 3 febbraio, dalle 11:00 alle 12:30 e dalle 18:30 alle 20:00.

Niente funerale condiviso

Dato che sono attese tantissime persone alle esequie, nei giorni scorsi era stata ventilata l’ipotesi di una cerimonia collettiva presso lo stadio cittadino. Idea che, alla fine, è stata scartata dalle famiglie. Per questo, l’amministrazione comunale ha deciso, tramite un’ordinanza, di chiudere un tratto della via Nomentana ed altre strade limitrofe proprio per permettere la celebrazione delle esequie.

L’unico sopravvissuto

Rimane in ospedale Leonardo Chiapparelli, l’unico sopravvissuto dell’incidente ed ormai fuori pericolo. Il 22enne è stato ascoltato, nei giorni scorsi, dai carabinieri e la sua testimonianza è stata depositata presso la Procura di Tivoli. Le forze dell’ordine hanno mantenuto il massimo riserbo ma, da quanto si è appreso finora, sembra sia stata confermata la prima ricostruzione secondo la quale i giovani stavano festeggiando il compleanno di Flavia Troisi presso un noto locale della zona, il DK33. Poi, verso le 2:30, si sono messi a bordo della Fiat 500 per percorre solo pochi chilometri per rientrare a casa. La comitiva sarebbe dovuta arrivare alla vicina piazza Varisco per prendere l’auto di uno dei ragazzi. Nel breve tragitto, complice probabilmente l’alta velocità, la macchina si è schiantata contro un palo ribaltandosi.