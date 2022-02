Notte criminale a San Lorenzo: coppia di rapinatori accoltella due ragazzi

Notte criminale a San Lorenzo. Insulti, minacce, rapine (tentate ma anche andate a segno), aggressioni e soprattutto coltellate. A farne le spese due ragazzi, costretti alle cure dell'ospedale dopo essere stati feriti con un coltello a serramanico in piazza dell'Immacolata. Protagonisti della notte di malamovida due amici, entrambi 17enni, che per il momento dovranno rispondere di una tentata rapina a danno di un gruppo di ragazzi, e del ferimento di due giovani di 21 e 23 anni, entrambi costretti alle cure dell'ospedale dopo essere stati accoltellati. I due potrebbero rispondere anche di una precedente aggressione a scopo di rapina, nel corso della quale un primo ragazzo è finito all'ospedale con il naso rotto. Una notte violenta che oltre alle due aggressioni potrebbe aver visto infatti i due 17enni compiere altri reati con gli investigatori che lavorano per accertare i fatti.

Ma andiamo con ordine. I fatti per cui i due giovani romani sono stati fermati si sono verificati intorno alle 3:00 della notte tra sabato e domenica sabato quando la coppia di minorenni, fra cui uno già conosciuto alle forze dell'ordine, ha aggredito una comitiva di ragazzi che si trovavano all'angolo fra via dei Sabelli e piazza dell'Immacolata. Obiettivo rapinare uno di loro della catenina d'oro che portava al collo.

Armati di coltello a serramanico i due hanno minacciato il gruppo messo nel mirino ma non sono riusciti nel loro intento. Da qui le violenze, con uno dei due che ha quindi accoltellato un 21enne ed un 23enne, ferendoli alle braccia ed alle gambe. Poi la fuga fra le strade del quartiere universitario.

Un ferimento avvenuto in un quartiere in quel momento blindato, con le forze dell'ordine che dopo aver cercato di far rispettare l'ordinanza firmata dal sindaco Gualtieri che obbliga alla chiusura alle 22:00 tutti gli esercizi commerciali di vicinato, soprattutto minimarket, sono rimaste in presidio nell'area del quartiere universitario.

Da qui l'intervento delle pattuglie di polizia presenti a San Lorenzo che poco dopo hanno fermato i due ragazzi, ritenuti colpevoli della tentata rapina a cui ha poi fatto seguito l'accoltellamento. Accompagnati negli uffici del commissariato San Lorenzo, il 17enne ritenuto l'autore materiale dell'accoltellamento è stato arrestato mentre l'amico è stato denunciato a piede libero. Dovranno rispondere di lesioni, minacce, e rapina aggravata in concorso.

Messi a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'accoltellamento dei due ragazzi in piazza dell'Immacolata, trasportati poi al policlinico Umberto I e refertati con 15 e 30 giorni di prognosi, proseguono le indagini degli investigatori di polizia per accertare se i due 17enni possano aver rapinato e picchiato un altro ragazzo, costretto anche lui alle cure dell'ospedale con il naso rotto dopo essere stato stato derubato sempre a San Lorenzo prima della tentata rapina sfociata nell'accoltellamento avvenuto in piazza dell'Immacolata.

Oltre a ciò non si esclude che i due possano aver tentato altre rapine ed aggredito altri giovani nel cuore della nottata criminale di malamovida dove sono stati diversi gli episodi per i quali è stato richiesto l'intervento al 112 e sui quali sono ancora in corso le indagini.