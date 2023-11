Schiaffi e calci dopo il rifiuto. Così il branco ha picchiato e rapinato due ragazze

Un brutale pestaggio prima e una violenta rapina poi. Il tutto perché le vittime, due ragazze di 21 e 23 anni, avevano rifiutato delle avance. È quanto successo in via di Val Fiorita la scorsa estate e ora, dopo due mesi e mezzo di indagine, la polizia di Stato ha dato un volto e un nome al branco che ha aggredito le due giovani. I fatti si sono consumati la notte del 19 agosto scorso.

A dare l'allarme era stata le ragazza più giovane, quella di 21 anni. Insieme all'amica e ad altri ragazzi della loro comitiva erano andati in discoteca. All'uscita del locale le due ragazze stavano andando a riprendere l'auto quando sono state avvicinate da un gruppo di quattro ragazzi. Uno di loro, un 25enne, ha tentato di abbordare la 21enne, ma una volta respinte le avance lui ha iniziato a offenderla. Un suo amico di 22 anni si è scagliato contro di lei con violenza prendendola a schiaffi sul volto, per poi darle calci alle gambe e colpendola più volte al capo con il borsello che aveva con sé.

A quel punto il branco ha rubato il cellulare che la ragazza teneva in mano. L'altra giovane, intervenuta in difesa dell'amica, è stata aggredita a sua volta da un altro ragazzo di 22 anni che le ha fatto volare gli occhiali da vista indossati. A mettere in fuga il branco ci hanno pensato alcuni amici delle due vittime che, vista la scena, si sono fiondati ad aiutarle.

Il branco, però, non pago si è rivalso contro gli amici delle due per poi fuggire. Una volta soccorse, le due ragazze hanno dato ai poliziotti elementi utili per individuare il branco. Le indagini hanno fatto il resto. I due 22enne sono stati posti ai domiciliari, mentre il 25enne all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.