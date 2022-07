Molesta e insegue due ragazze a Villa Ada, poi aggredisce i soldati davanti all'ambasciata

E' apparso nell'ombra, poi ha cominciato a molestarle. Una figura che ha fatto gelare il sangue a due giovani amiche che si sono date alla fuga. La loro corsa non ha però dato i risultati sperati con quell'uomo che le ha cominciate ad inseguire nonostante le loro grida d'aiuto. Arrivate davanti l'ingresso dell'ambasciata d'Egitto - che si trova nell'area del parco di Villa Ada - la coppia di amiche ha trovato aiuto nei soldati dell'esercito in presidio fisso davanti la sede diplomatica della via Salaria, con il molestatore che ha aggredito i militari che lo volevano identificare.

I fatti sono accaduti la notte fra il 23 ed il 24 luglio in via Salaria 297. Sono stati i militari della brigata alpina Julia del raggruppamento Lazio Abruzzo - impiegati nell’operazione Strade sicure - a trovarsi davanti due ragazze in fuga da un uomo che poco prima le aveva molestate e cominciate a pedinare. Richiesta d'aiuto che ha trovato conferma poco dopo, quando davanti all'ingresso dell'ambasciata di Egitto è arrivata la persona da cui stavano scappando le due amiche.

Da subito poco collaborativo l'uomo ha cominciato ad inveire contro i militari aggredendoli alla richiesta di fornire loro i documenti. Particolarmente agitato si è avvicinato minacciosamente ai soldati che - al fine di evitare possibili aggressioni - lo hanno fermato e bloccato.

Richiesto l'intervento alla polizia sul posto sono intervenuti gli agenti dei commissariati Vescovio e San Basilio di polizia. Identificato in un cittadino irlandese è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Impaurite ma illese le due ragazze, che non hanno riportato conseguenze.