Conoscono due ragazze in chat e finiscono picchiati e rapinati: "Siamo parenti di un boss"

Uno dei due ragazzi è stato anche medicato e portato in ospedale. La polizia ha arrestato le due ragazze

Hanno conosciuto due ragazze in chat, su Bakeka Incontri. Volevano passare una serata tranquilla dalle parti della Pineta Sacchetti, un'uscita a quattro e tentare un approccio ma la loro domenica sera si è trasformata in un incubo. Le ragazze con cui erano usciti, infatti, hanno picchiato i due malcapitati, rapinandoli di uno smartphone.

Ad avere la peggio, è stato uno dei due ragazzi portato in ospedale per un trauma al volto e medicato con 3 giorni di prognosi. Una aggressione condida anche con una minaccia di morte parte delle ragazze che, per intimidire le loro vittime hanano anche millantato una parentela con un boss di Bari.

La pattuglia della Sezione Volanti e quella del XIV Distretto Primavalle, in zona per il controllo del territorio, ha permesso di fermare le due rapinatrici in flagranza, rispettivamente di 32 e 21 anni. Le due sono state arrestate con l’accusa di rapina aggravata. Il cellulare rapinato, che una delle due nascondeva nei pantaloni, è stato riconsegnato alle vittime.