Elisa e Maria scomparse a 12 e 13 anni, l'appello: "Tornate a casa"

Da quasi 48 ore non si hanno più notizie, a parte i social, di Elisa Comparone e Maria Radu, due ragazzine di 12 e 13 anni. Le famiglie hanno sporto denuncia presso il commissariato di Civitavecchia nel pomeriggio di mercoledì dopo che non erano più riuscite a mettersi in contatto con le minorenni dal giorno precedente.

Non è escluso che le due possano essere con i due fidanzati. Alle 4 di notte una storia su Instagram sul profilo di una delle due giovani ha fatto pensare a un allontanamento volontario. Non si esclude, ma si tratta soltanto di ipotesi, che abbiano preso un treno diretto a Roma ma dal segnale intercettato dalle celle telefoniche dei loro smartphone, ora spenti, potrebbero anche essersi fermate in qualche località sul litorale prima.

L'ultimo avvistamento, come spiega a RomaToday anche Rosa Funciello, la mamma di Elisa, è avvenuto alle 5:10 di mercoledì mattina alla stazione di Civitavecchia. Le due ragazze avrebbero preso un treno per Tiburtina: "Elisa e Maria erano state viste il giorno prima al mare con i due fidanzati. Uno dei due ha 22 anni. Ci sentiamo anche con i genitori di Maria. Vogliamo che tutto si risolva presto". Quindi l'appello: "Figlia mia ritorna da noi tutto si risolve non è successo niente, fatti viva ti aspettiamo tutti a braccia aperte"

I parenti hanno postato su Facebook le descrizioni di Elisa e Maria. Al momento gli investigatori stanno controllando anche le immagini degli scali ferroviari della Capitale e in provincia.