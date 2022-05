Ragazza violentata in un centro massaggi

Violentata all’interno del centro massaggi. Vittima una ragazza di 21 anni, che ha denunciato di essere stata abusata dal massaggiatore di un centro in zona Cornelia in cui aveva preso appuntamento. Il presunto stupratore, identificato in un cittadino italiano di 34 anni, è stato arrestato dalla polizia.

A chiamare il 112 è stata proprio la ragazza intorno a mezzogiorno di domenica 1 maggio. Ai poliziotti ha raccontato che un’ora prima si era presentata al centro, trovato su internet tramite un annuncio. Entrata nella struttura, priva di insegne, è stata fatta entrare in una stanza per il trattamento, ma nel bel mezzo del massaggio il dipendente incaricato di svolgerlo avrebbe iniziato a palpeggiarla in modo sempre più violento sino ad abusare di lei.

La ragazza ha riferito di essere riuscita a scappare e di avere chiesto aiuto una volta arrivata nella vicina via Giovanni Battista Somis. Gli agenti arrivati sul posto hanno trovato l’uomo descritto ancora all'interno del centro. Indagini sono ora in corso per accertare quanto esattamente accaduto e se l'uomo abbia precedenti di questo genere.