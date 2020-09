Paura a Termini: pedina una ragazza e la rapina dopo averla spinta fra due auto

L'ha messa nel mirino nella zona della stazione Termini, poi ha atteso il momento propizio e l'ha rapinata. Per questo gli agenti di polizia hanno proceduto al fermo di indiziato di delitto di un giovane tunisino 21enne, responsabile di una rapina in pregiudizio di una giovane ragazza in piazza Manfredo Fanti, all'Esqulino.

In particolare il giovane malvivente, dopo aver pedinato la vittima per un breve tratto di strada, l’ha spinta tra due autovetture in sosta e le ha rapinato il telefono cellulare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Rintraccito il giornoi dopo dalla polizia, a seguito dell'adozione della misura precautelare, il Tribunale di Roma ha convalidato il fermo e ha applicato la misura di custodia in carcere dell’uomo.