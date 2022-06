Scompare di casa e scatta l'allarme: 19enne ritrovata in un fossato nella boscaglia

La prima chiamata al 112 è arrivata intorno alle 21:30 di ieri sera quando i familiari hanno denunciato la scomparsa di una ragazza di 19 anni da Grottarossa, a Roma Nord. Venti minuti più tardi l'allarme, dato dalla stessa giovane con una telefonata alla nonna: "Aiutami, sono caduta in un fosso nella boscaglia e mi sono fatta male, non riesco ad uscire".

Una situazione di massima allerta che ha messo in moto la macchina dei soccorsi coordinata dalla sala operativa della questura di Roma. A rendere complicate le operazioni di rintraccio della 19enne il telefono della ragazza, spentosi poco dopo aver chiesto aiuto alla nonna a causa della batteria scarica.

Da qui una ampia battuta di ricerca con la polizia impegnata con le unità cinofile, il reparto fluviale ed i vigili del fuoco, oltre al personale medico del 118. Ottenuta la localizzazione dello smartphone della giovane, a guidare i soccorsi è stata la stessa ragazza, udita mentre si lamentava e chiedeva aiuto. Poi il ritrovamento, con la 19enne caduta in un profondo fossato impervio e pieno di rovi.

Con la ragazza priva di coscienza, i soccorritori sono quindi riusciti ad apririsi un varco disboscando i rovi che non gli permettevano di calarsi nel fossato in sicurezza. Una volta scesi hanno quindi imbracato l’adolescente e l'hanno tratta in salvo.

Provata e ferita la 19enne è stata quindi affidata al personale sanitario e trasportata dall'ambulanza del 118 in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea