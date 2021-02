Incinta, sul monopattino e con 11mila euro nel marsupio: donna aggredita e rapinata sulla Prenestina

La 22enne, in stato di gravidanza, è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Indaga la polizia

Stava tornando a casa in monopattino quando è stata affiancata da due uomini a bordo di un'auto, uno dei quali vestito con una fantomatica divisa dei carabinieri. Scesa dalla vettura la coppia ha aggredito la ragazza e poi l'ha rapinata. Un colpo grosso, con i rapinatori poi fuggiti con circa 11mila euro contenuti nel marsupio rubato alla giovane. La rapina si è consumata martedì mattina sulla via Prenestina, altezza civica 944, in zona Tor Tre Teste.

Ad essere presa di mira una 22enne romena. Sorpresa dalla coppia di malviventi, entrambi italiani a bordo di un'auto grigia, come poi riferito alla vittima dalla polizia, la giovane è stata schiaffeggiata e poi derubata con la coppia di rapinatori poi allonatatasi a bordo della vettura. Richiesto l'intervento ai soccorritori la giovane, risultata poi in stato di gravidanza, è stata trasportata in ospedale per accertamenti.

Indagini in corso da parte degli agenti del Commissariato Prenestino, che raccolta la testimonianza della vittima, hanno cominciato le ricerche dei due rapinatori, al momento con esito negativo. Resta da comprendere del perchè la ragazza avesse quella cospicua somma di denaro, aspetto sul quale sono ancora in corso accertamenti da parte degli investigatori di polizia.