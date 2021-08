"Che ore sono?", 18enne rapinata con un coltello alla fermata del bus

La giovane è stata derubata in piazzale Pino Pascali

E' uscita di casa all'alba ed è andata alla fermata ad attendere il bus. Un buongiorno amaro per una ragazza neo maggiorenne, avvicinata con una scusa, minacciata con un coltello e rapinata del telefono cellulare. Vittima una 18enne romana, presa di mira da un malvivente nella zona del Collatino.

La rapina si è consumata poco prima delle 6:00 di domenica mattina all'altezza dell'incrocio fra piazzale Pino Pascali e viale Palmiro Togliatti. In attesa alla fermata la ragazza è stata avvicianta da "un uomo di colore vestito di nero", come riferito poi alle forze dell'ordine.

Con una scusa l'uomo ha chiesto alla ragazza che ora fosse, ma nel momento in cui la giovane ha preso il suo smartphone per rispondergli è stata minacciata con un coltello, aggredita e poi rapinata del cellulare con l'uomo poi datosi alla fuga in un'area incolta che porta nella zona di Tor Sapienza.

Scossa ma illesa la ragazza ha quindi chiesto, tramite un passante, l'intervento alla polizia a cui ha poi raccontato l'accaduto rifiutando le cure mediche.