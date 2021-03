Ladro entra in casa dalla finestra e prende in ostaggio una ragazza

Era nella sua abitazione a Torre Angela quando si è trovata fuori dalla finestra un ladro armato di cacciavite. Attimi di paura per una ragazza chiusa in una stanza dal malvivente e rapinata dell'oro che aveva in casa.

La rapina si è consumata in pieno giorno, alle 10:30 circa di lunedì mattina. Nel mirino del ladro acrobata un appartamento di via Anton Domenico Gabbiani, nella periferia est della Capitale. Trovatasi il ladro alla finestra, la 24enne è stata minacciata e rinchiusa in una stanza dell'abitazione presa di mira.

Con la ragazza in ostaggio in una camera della casa, il ladro ha quindi rubato oro e preziosi, per poi far perdere le proprie tracce. Scossa ma illesa la 24enne ha quindi richiesto l'intervento della polizia con l'arrivo sul posto delle volanti. Ascoltata la vittima, sul caso indagano gli agenti del VI Distretto Casilino della polizia di Stato.