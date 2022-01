La ragazza di Ostia picchiata perché rifiuta il burqa e il matrimonio combinato dai genitori

Vuole fare il chirurgo e non ha nessuna intenzione di sottostare ai desiderata dei suoi genitori che le avevano già combinato un matrimonio in patria, in Bangladesh. Lei, che chiameremo Shari con un nome di fantasia, ha 14 anni. Si sente ormai romana a tutti gli effetti, lo è. Anzi, di Ostia. La ragazza, subiva ormai da tempo una serie di minacce e offese. Imposizioni mai digerite e che, stando a quanto trapelato, sarebbero degenerate quando, è stata picchiata dal fratello.

Stanca e impaurita, forse senza una via d'uscita, Shari si è fatta coraggio lo scorso novembre citofonando alla caserma dei carabinieri di via dei Fabbri Navali. Lì ha raccontato la sua verità, che l'oppressione domestica sarebbe andata avanti per mesi. Anche da parte dei genitori. "Mi vogliono mandare in Bangladesh. Non voglio", aveva aggiunto lo scorso 13 novembre al carabiniere che ha raccolto la sua denuncia.

La denuncia della ragazza che non vuole il burqa

La 14enne di Ostia ha raccontato in lacrime che i suoi familiari le imponevano di indossare il velo islamico, le controllavano le conversazioni telefoniche e l'utilizzo della televisione, le impedivano di frequentare i suoi coetanei fuori dalla scuola, anche picchiandola ad ogni suo rifiuto di sottostare quelle imposizioni. Insomma, uno status di soggezione completa. Comportamenti e regole condivise dal padre, il quale si dimostrava "omissivo e connivente", spiegano i carabinieri, e che voleva che la figlia si sposasse anziché continuare a studiare, pur sapendo che il suo sogno era quello di diventare un chirurgo.

Il matrimonio combinato

Nella denuncia la 14enne aveva raccontato, che da circa un anno i familiari avevano iniziato a dirle che doveva sposare un suo connazionale in Bangladesh, un uomo che Shari non aveva mai visto e conosciuto. Lei, però, proprio non ne voleva sapere, ma nonostante raccontasse alla madre che voleva proseguire gli studi, veniva anche picchiata.

Picchiata dal fratello

L'ultimo episodio, secondo quanto denunciato, proprio il 13 novembre scorso quando la madre e la sorella maggiore, che si trovavano in Bangladesh, le hanno scritto che le stavano acquistando un burqa per lei e che stavano tornando per prenderla e portarla in Bangladesh, per darla in sposa ad un connazionale. Shari, a questo punto, si è sfoga con al fratello 17enne che, di tutta risposta, l'ha schiaffeggiata violentemente facendola cadere a terra e sbattere la testa contro un armadio. Così, temendo che la madre una volta tornata in Italia la portasse effettivamente in Bangladesh per farla sposare, è scappata di casa andando dai carabinieri, per poi essere collocata in una struttura protetta.

La procura dei minori e la procura di Roma, così hanno voluto vederci chiaro e da lì ne è nata una indagine. Anche perché i carabinieri dopo aver redatto l'informativa, avevano accompagnato Shari al Grassi di Ostia, dove le è stato applicato il 'codice rosa', l'iter medico e di supporto psicologico per le vittime di violenza domestica e di genere. La notizia, in poco tempo, divenne di dominio pubblico tanto da generare anche i commenti di alcuni politici. Nel frattempo le indagini sono continuate e gli inquirenti hanno riscontrato la veridicità del racconto di Shari.

Le indagini

Oggi i carabinieri di Ostia hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misura cautelare del divieto di avvicinamento e di comunicazione alla persona offesa, emessa dal tribunale di Roma su richiesta della locale procura, nei confronti del padre e della madre di di Shari, lui di 44 anni e lei 40enne, indagati per i reati di maltrattamenti in famiglia e tentata induzione o costrizione al matrimonio.

Il provvedimento cautelare è arriva proprio all'esito di attività investigativa originata dalla denuncia della vittima, che ha consentito di raccogliere "gravi indizi di colpevolezza in ordine alle condotte vessatorie e di violenza contestate", spiegano gli inquirenti.

I due genitori indagati sono da ritenersi presunti innocenti, in considerazione dell'attuale fase del procedimento delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.