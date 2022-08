La turista aggredita e trovata con il volto insanguinato a Campo de' Fiori

È stata pestata e trovata insanguinante, con il volto tumefatto in strada. Vittima di una brutale aggressione una turista norvegese di 20 anni, a Roma da qualche giorno con degli amici. La ragazza era in vicolo delle Grotte, a pochi passi da Campo de' Fiori, quando intorno alle 23:50 di sabato è stata colpita con schiaffi, pugni e calci.

Botte che, oltre alla ferite, le hanno causato anche la frattura del naso. A soccorrerla alcuni passanti, che hanno allertato i carabinieri di piazza Farnese già in zona per i soliti controlli anti malamovida, ed il personale del 118. I medici hanno portato la 20enne al Santo Spirito dove è stata operata dai medici. Ne avrà per 30 giorni.

Grazie all'aiuto dei passanti e alle indagini dei carabinieri, invece, è stato identificato un ragazzo. L'uomo conosce la vittima, fa parte della comitiva in vacanza a Roma. Portato in caserma, la sua posizione è al vaglio.