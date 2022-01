Tor Bella Monaca: precipita dal tredicesimo piano, morta una ragazza

Una caduta dal tredicesimo piano che non le ha lasciato scampo. Tragedia domenica a Tor Bella Monaca dove è morta una ragazza di 30 anni precipitata da un finestrone condominiale dall'ultimo piano di una palazzina popolare di Tor Bella Monaca. Caduta in un cortile, per la giovane non c'è stato nulla da fare.

La richiesta d'intervento ai soccorritori nella tarda mattinata di domenica 30 gennaio al civico 20 della torre di viale Santa Rita da Cascia. Sul posto il 118 ed il medico legale hanno accertato il decesso della ragazza. Senza evidenti segni di violenza sul corpo, sono i carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca ad indagare sul decesso della 30enne.

Residente in provincia di Roma, italiana, resta da accertare cosa stesse facendo la giovane a Tor Bella Monaca. Secondo una possibile ricostruzione - che secondo quanto si apprende troverebbe conferma anche dall'esame del medico legale - la 30enne era in compagnia di un altro ragazzo, forse per consumare delle sostanze stupefacenti acquistate nel quartiere della periferia est della Capitale. Quindi la caduta, avvenuta per cause ancora non del tutto chiare. Ascoltato l'amico lo stesso non risulta al momento indagato.

Messa la salma a disposizione dell'autorità giudiziaria sarà ora l'autopsia a chiarire le cause del decesso della ragazza.