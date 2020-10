Prati: morta la 23enne trovata agonizzante sulla banchina del Tevere dopo essere precipita dal ponte

E' morta in ospedale la ragazza di 23 anni trovata agonizzante sulla banchina del Tevere dopo essere precipitata da Ponte Regina Margherita a Prati. Trasportata d'urgenza al Santo Spirito la giovane è deceduta a causa delle gravi ferite riportate nella caduta.

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di martedì 20 ottobre quando gli agenti del Gssu della Polizia Locale dI Roma Capitale hanno notato il corpo a terra di una giovane sull'area golenale della riva destra del fiume.

In condizioni gravissime la giovane è stata affidata alle cure dell'ambulanza del 118 che l'ha trasportata all'ospedale Santo Spirito dove poi la ragazza è morta. Ascoltati alcuni testimoni sembra che la giovane si sia gettata volontariamente. Accertamenti in corso per ricostruire la dinamica dell'accaduto.