Ragazza trovata morta sulla banchina del Tevere

Choc in Centro Storico a Roma dove una ragazza è stata trovata priva di vita sulla banchina del Tevere. A segnalare il corpo immobile di una giovane all'altezza di lungotevere Sangallo, uno sportivo che si trovava in canoa sul fiume. Richiesto l'intervento al 112 i soccorritori hanno accertato il decesso della giovane.

La tragedia è stata scoperta intorno alle 9:00 di venerdì 13 gennaio. Sul posto è intervenuto il personale del 118, gli agenti del commissariato Trevi e la polizia scientifica. Ancora non identificata, dall'età apparente di 20/25 anni, sul corpo della giovane non sono stati trovati evidenti segni di violenza.

In attesa del riconoscimento della vittima la polizia sta svolgendo accertamenti per ricostruire l'accaduto. Al momento gl investigatori non escludono nessuna ipotesi, dall'incidente al gesto volontario.