Trovata con ferite al volto, una sedicenne è in gravi condizioni: indagano i carabinieri

Una ragazza di 16 anni di Roma è stata trovata priva di sensi, che perdeva sangue dalla testa e dalla bocca. Soccorsa, è stata portata d'urgenza all'ospedale Ora è ricoverata in prognosi riservata.

È quanto successo questa mattina nella zona di Battistini. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti che hanno allertato il numero unico per le emergenze. La minorenne era nel cortile condominiale dove abita. Sul posto i carabinieri che indagano per far luce sulla vicenda.

I militari hanno fatto un sopralluogo nell'appartamento al terzo piano della palazzina. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi, dall'estremo gesto all'incidente domestico. Secondo quanto si apprende, in casa oltre alla ragazza c'era il fratellino.