Precipita dal parcheggio del centro commerciale, grave una ragazza

E' precipitata dall'ultimo piano del parcheggio del centro commerciale dopo aver perso il controllo dello scooter che stava guidando. Un volo di diversi metri da parte di una ragazza, rimasta gravemente ferita e trasportata d'urgenza in ospedale. L'intervento dei soccorritori alla galleria commerciale Roma Est, a Nuova Ponte di Nona.

Sono state decine le chiamate arrivate al 112 dalle centinaia di persone che alle 16:30 di domenica 4 dicembre affollavano la galleria commerciale che si trova nel VI municipio delle Torri. "Una ragazza è precipitata nel vuoto dal parcheggio rialzato", la richiesta d'intervento arrivata al numero unico per le emergenze.

Sul posto sono intervenute le volanti della questura di Roma ed il personale medico. Gravemente ferita la ragazza è stata trasportata d'urgenza dall'ambulanza del 118 al policlinico Tor Vergata.

Secondo i primi riscontri la giovane era in sella ad uno scooter quando - per cause ancora in via di accertamento - sarebbe finita contro le barriere poste a protezione dei parcheggi. Sbalzata dalla sella del motorino la ragazza è poi caduta nel vuoto, con il mezzo a due ruote rimasto bloccato nel parcheggio all'ultimo piano.

Ascoltati i testimoni presenti, sono in corso le indagini da parte della polizia per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto.