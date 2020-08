Cade nel fiume: ragazza di 24 anni salvata dai vigili del fuoco

Apprensione a Montesacro dove una ragazza è caduta nel fiume per poi essere salvata dai pompieri. La storia a lieto fine poco prima delle 21:00 di martedì sera in località Sacco Pastore, nell'area del Fosso di Sant'Agnese. La chiamata ai soccorsi da via dei Campi Flegrei con l'intervento sul posto della squadra Tuscolano per soccorrere una persona caduta nel fiume Aniene.

Intervenuti sul posto i soccorritori hanno recuperato la ragazza, una 24enne straniera, dalle acque del fiume in stato confusionale per poi affidarla alle cure del personale del 118.

Prezioso l'aiuto fornito dal personale del Nucleo Saf del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma intervenuto a Sacco Pastore.

Sul posto per accertare e ricostruire l'accaduto anche le forze dell'ordine.