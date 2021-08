Ragazza aggredita e rapinata a San Lorenzo: "Scaraventata a terra mentre attraversavo la strada"

I fatti in via Tiburtina poco dopo l'una di notte

via tiburtina, 6

Stava attraversando la strada quando all'improvviso un uomo si è avvicinato e l'ha scaraventata a terra, facendola cadere. Quindi le ha strappato la catenina al collo. La brutale aggressione a scopo di rapina è avvenuta nella notte tra sabato e domenica nella zona di San Lorenzo ed ha avuto come vittima un 25enne romana. Siamo in via Tiburtina, all'altezza del civico 6, all'ingresso del noto quartiere della movida, dal lato di Termini.

I fatti all'una di notte. Immediata la chiamata alle forze dell'ordine: sul posto gli agenti del commissariato Sant'Ippolito che, accertate le condizioni della giovane e raccolta la sua testimonianza, hanno immediatamente fatto partire una battuta di ricerca in zona, al momento infruttuosa.