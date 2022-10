Scomparsa da casa a 13 anni, ritrovata dopo l'appello social

La tredicenne scomparsa venerdì ad Anguillara Sabazia, sul lago di Bracciano, a 30 minuti da Roma, è stata ritrovata. A darne notizia, il sindaco Angelo Pizzigallo nel pomeriggio di sabato dopo ore di ricerche: "Ci hanno appena comunicato che Arianna è stata ritrovata a Viterbo. Un plauso alle forze dell'ordine che si sono prodigate nella ricerca".

La giovane si sarebbe allontanata volontariamente. Stando a quanto si è appreso, la minorenne è stata vista alla stazione di Viterbo, la polizia l'ha fermata e lei ha raccontato che ieri sera si era allontanata da casa nel comune di Anguillara. Dopo il controllo alla banca dati, la polizia ha contattato i carabinieri di Anguillara che hanno subito informato la famiglia. Nel pomeriggio i genitori sono andati a recuperare la figlia che nel frattempo è stata accompagnata in ospedale per accertamenti. Comunque è stata ritrovata in buone condizioni di salute.

Articolo aggiornato alle 16:20 di sabato 8 ottobre