Raffaele Purpo, il capo ultrà dei Fedayn della Roma trovato morto dalla polizia

La polizia e la Procura di Roma indagano sulla morte di Raffaele Purpo, già capo del gruppo ultras dei Fedayn della Roma detto 'Er Mafia' e noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti per droga. Il 56enne è stato trovato senza vita lo scorso martedì, ma solo nelle ultime ore la notizia ha preso un altro rilievo, riempiendo finendo sulle cronache dei giornali. Nell'ultimo week end di campionato gli ultras di Roma e Lazio lo hanno ricordato con striscioni allo stadio e ieri, la Procura di Roma, ha voluto aprire un fascicolo al momento a carico di ignoti.



Un atto dovuto, secondo quanto si è appreso, dopo la relazione arrivata a piazzale Clodio degli agenti del commissariato Casilino che hanno trovato Raffaele Purpo senza vita in casa, al Quadraro, durante un controllo ai domiciliari lo scorso martedì.



'Er Mafia' era appena tornato dalla pizzeria dove aveva il permesso di lavorare. Il 56enne sarebbe è morto per un malore. Giovedì allo stadio Olimpico, durante la partita di Conference League tra l'As Roma e lo Zorya, sono stati esposti in curva sud degli striscioni in suo ricordo: "La leggende non muoiono mai! Raffaele con noi" e "A testa alta la vita hai sempre sfidato, la morte non ti fermerà".



Domenica l'omaggio anche dalla curva Nord della Lazio: "Roma tutta perde un guerriero. Ciao Raffaele degno rivale". Purpo, d'altronde, era molto conosciuto. Aveva rapporti trasversali ed era amico di vecchia data di Fabrizio Piscitelli, il leader degli Irriducibili della Lazio ucciso il 7 agosto 2019 al Parco degli Acquedotti. Una conoscenza mai interrotti nel corso degli anni. Legami di amicizia, almeno stando ai rapporti ufficiali. Oggi i funerali al Don Bosco.