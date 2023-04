Agenzia "immobiliare" malavita: sfratti coatti, case popolari occupate e scambiate

Dove lo Stato non arriva ci sono loro. L'emergenza abitativa sfruttata come vogliono per ottenere consenso nel quartiere, per essere temuti. Il racket delle case popolari non è una novità a Roma. Di recente si è aggiunta una nuova pagina al capitolo. La vicenda, singolare per certi versi, arriva da Ostia Nuova, nel feudo del clan Spada che la Cassazione, nel 2022, ha etichettato come un'associazione a delinquere di stampo mafioso.

Il contenuto è riservato agli abbonati.