Raccordo anulare in tilt, ambientalisti bloccano le auto

Ancora un blitz degli ambientalisti a Roma. Ancora una manifestazione non autorizzata, in mezzo al traffico del Grande Raccordo Anulare. A protestare gli attivisti di Ultima Generazione e Extinction Rebellion che già giorni fa avevano protestato in maniera analoga sulla Tangenziale est per due volte e il 7 e il 13 dicembre scorso anche sul Raccordo Anulare.

Nella mattinata di oggi, invece, è stato temporaneamente bloccato il traffico lungo il Raccordo Anulare nel tratto della carreggiata esterna dal km 41,200 al km 40,900, all'altezza dello svincolo del quartiere Tuscolano. Gli attivisti, sette, si sono seduti sull'asfalto di fatto bloccando le auto dalle 8:40 alle 9:20, causando code e traffico. Sul posto sono presenti il personale di Anas e la polizia che ha sciolto la manifestazione e la strada è stata riaperta.