Caos sul Raccordo: ambulanti bloccano il traffico e montano gazebo sulla carreggiata

Caos sul Grande Raccordo Anulare di Roma dove è stata attuata una protesta dei venditori ambulanti che, intorno alle 7:00 di stamattina, dopo aver rallentato il traffico, hanno aperto i loro gazebo sulla carreggiata interna all'altezza dell'uscita della via Casilina, per poi occupare simbolicamente a piedi anche la carreggiata esterna bloccando completamente la viabilità del GRA.

Ambulanti diretti a piazza della Repubblica dove è prevista una manifestazione autorizzata. Secondo quanto si apprende un gruppo, un centinaio di persone ed una cinquantina dui furgoni, aderenti a questo sit in ha scelto, in autonomia, di bloccare il Grande Raccordo Anulare mentre in Centro si stavano radunando centinaia di commercianti.

Il perchè della protesta

La sindaca di Roma Virginia Raggi nei mesi scorsi ha dato mandato agli uffici del Campidoglio di disapplicare la normativa nazionale che impone la proroga delle licenze agli esercenti fino al 2032, sulla base di un parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Una scelta che ha provocato le proteste degli ambulanti, già scesi in piazza a piazza Venezia. Spaccature nella maggioranza che ha votato con le opposizioni una mozione per chiedere di applicare la normativa nazionale, con Marcello De Vito, presidente M5s dell'assemblea capitolina capofila della protesta.



Gazebo aperti sul Raccordo Anulare

La protesta promossa da un gruppo di manifestanti dell'ANA, Associazione Nazionale Ambulanti Ugl. Imponente lo schieramento di forze dell'ordine con gli agenti del Reparto Mobile della polizia schierati in assetto antisommossa. Palpabile la tensione, ma a parte qualche nervosismo non si sono registrate criticità.

Raccordo Anulare bloccato

Una protesta attuata alle 7:00 del mattino, in un orario di punta che ha letteralmente bloccato la viabilità dell'anello stradale che circonda la Capitale. Fermi con i loro gazebi aperti fra gli svincoli 18 della via Casilina e l'uscita 23 Gregna Sant'Andrea, pesanti le ripercussioni al traffico con larghi tratti dell'A90, (sia in carreggiata interna che esterna) completamente congestionati e code chilometriche tra gli svincoli Laurentina e Casilina, con il traffico poi tornato progressivamente alla normalità una volta rientrata la protesta.

Le ragioni della protesta

"Oggi gli ambulanti di Roma protestano contro la decisione della sindaca Raggi che di fatto vuole applicare la Bolkenstein non riconoscendo il diritto alle concessioni. Parliamo di 18mila concessioni e questa decisione rende precario il lavoro di 12mila ambulanti che esercitano la loro attività ei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati. Il Raccordo anulare è bloccato - dichiara Manrico Rosato, segretario nazionale Ana Ugl - e mai avremmo pensato come associazione di Roma di promuovere una manifestazione di questa portata, ma gli ambulanti stanno difendendo il loro diritto al lavoro, il loro futuro. La scelta della sindaca va contro le leggi dello Stato che hanno escluso gli ambulanti dalla direttiva Bolkenstein e hanno stabilito il diritto al rinnovo delle concessioni per 12 anni. Saremo qui oggi a difendere i loro diritto e auspichiamo che il Governo assuma con urgenza una decisione per ripristinare la legalità a Roma".

Quattro ore di proteste

Dopo circa quattro ore la manifestazione degli ambulanti sul GRA è quindi terminata. Oltre al Reparto Mobile ed alla Polizia Stradale sul posto numerose pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale impegnate, con vari gruppi territoriali, ad agevolare la viabilità sulle arterie stradali adiacenti il tratto di Raccordo interessato dall’evento. In modo particolare sulla via Prenestina, Casilina, Tuscolana, Appia, Capannelle ( irezione Torre Spaccata) e direzione Appia, Ardeatina, Torricola e Tor Carbone.

Terminato il sit in i "caschi bianchi" hanno proseguito nei servizi di viabilità per ripristinare le condizioni regolari della circolazione. Al momento gruppi di manifestanti si trovano in alcune zone del Centro Storico, dove le pattuglie della Polizia Locale del I Gruppo Trevi hanno proceduto ad isolare Piazza della Repubblica e Piazza San Silvestro, interessate dalle manifestazioni.

Articolo aggiornato alle ore 11:20 del 28 aprile 2021.