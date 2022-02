La raccolta fondi per sostenere le operazioni e la riabilitazione della sposa caduta da un ponte di Roma

Una raccolta fondi per sostenere le spese mediche e delle operazioni. A lanciarla Christopher Cazenave, marito di Kristin Falterman, turista statunitense precipitata dal ponte Principe Amedeo d'Aosta lo scorso 22 di dicembre, quando era in luna di miele nella Capitale assieme al suo compagno. Rimasta gravemente ferita, dopo essere precipita per diversi metri sulla banchina del Tevere a Trastevere, la sposina è stata poi trasportata d'urgenza all'ospedale San Camillo dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico che ha scongiurato il peggio.

Ricovero al nosocomio romano che è stato solo un preludio alla riabilitazione della 35enne di New Orleans. Tornata negli Stati Uniti ha subito altri interventi, a cui dovranno seguire altre operazioni. Proprio per far fronte alle spese per le cure e la riabilitazione di Kristin Falterman, è stato il marito Christopher a lanciare una raccolta fonda sulla piattaforma Gofundme.

Come scrive il marito sulla pagina "Kristin’s Recovery Assistance": "Come molti di voi hanno sentito, Kristin ha avuto un'orribile caduta durante la sua luna di miele a Roma. Siamo così grati e così benedetti che sia viva e ancora qui con noi. Ha già subito coraggiosamente diversi interventi chirurgici, sia a Roma che negli Stati Uniti, ma questa settimana ha ancora un paio di interventi da eseguire. Per rendere questo difficile recupero un po' meno stressante, vorremmo toglierle dal piatto un po' di onere finanziario, dal momento che non sarà in grado di lavorare per un po' di tempo. Riportiamo Kristin in salute, in modo che possa continuare con la sua carriera, la sua vita e i suoi obiettivi familiari. Apprezziamo molto qualsiasi contributo tu possa dare. Grazie mille a tutti".

Lanciata online, con l'obiettivo di raggiungere la somma di 25mila dollari, sono state (ad oggi 15 febbraio) 176 le donazioni per un ammontare di 20.395 dollari.