Perde una gamba dopo essere stato investito sul marciapiede. Al Pigneto raccolta fondi per Tofail

Raccolta fondi per Tofail, il titolare di un mini market travolto da un'auto mentre si trovava a camminare su un marciapiede al Pigneto, a due passi dal suo negozio in via Braccio da Montone. Un grave incidente, tanto che l'uomo, cittadino del Bangladesh di 49 anni, ha subito l'amputazione della gamba. Molto conosciuto nella zona della movida di Roma sud, numerosi sono stati i messaggi di vicinanza all'uomo, conosciuto e ben voluto da buona parte del quartiere del V municipio. Solidarietà a parole, ma non solo con il circolo culturale Arci Sparwasser che ha per questo dato vita a una raccolta fondi per aiutare Tofail e la sua famiglia alle spese di riabilitazione che l'uomo dovrà affrontare.

Promossa su GoFundMe, nel volgere di pochi giorni sono stati raccolti quasi duemila euro - la somma da raggiungere corrisponde a cinquemila. A spiegare le motivazioni dell'apertura del conto gli stessi promotori. "Un’auto che correva a grande velocità si è schiantata contro un'altra vettura che lo ha investito. Ha perso una gamba e le sue condizioni sono gravi - raccontano gli organizzatori del circolo Arci Sparwasser -. La rabbia - scrivono - è tanta. Non è accettabile lo stillicidio continuo di persone uccise o gravemente ferite mentre camminano o pedalano per le vie della città o semplicemente sono sedute davanti alla saracinesca del proprio negozio".

Oltre cento le donazioni in tre giorni, raccolte sulla piattaforma: "Fa ancora più rabbia - continuano dal circolo culturale del Pigneto - quando ciò accade in strade che vorremmo pedonali, o in cui la velocità massima dovrebbe essere molto ridotta e la sicurezza garantita anche da dissuasori, oltre che da limiti evidenti e riconoscibili. Sono tante le spese che Tofail e la sua famiglia dovranno sostenere e come quartiere vogliamo fargli sentire che ci siamo. Il tutto - proseguono - con la speranza che possa rimettersi presto e che questa raccolta sia utile a lui e alla sua famiglia per affrontare questo momento così difficile”.

“L'obiettivo della raccolta fondi (di cinquemila euro) - precisano - è puramente indicativo. Nei prossimi mesi e nei prossimi anni le spese saranno tante ed è necessario far sentire tutta la nostra solidarietà e vicinanza”. La campagna ha già avuto cento donazioni ed è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/5ft6/aiutiamo-t-investito-al-pigneto

L'incidente al Pigneto

L'incidente si è verificato intorno alle undici di sera di lunedì 21 agosto in via Braccio da Montone 84. Uno scontro tra due auto, una Panda condotta da un ventiseienne e una Lancia Y alla cui guida si trovava un ragazzo di ventitre anni. Venute a contatto la Panda è terminata sopra il marciapieve investendo gravemente Tofail. Schiacciato nella carambola, contro una serranda, il pedone è stato portato in prognosi riservata al policlinico Umberto I, dove i medici gli hanno amputato una gamba.