Primavalle e Torrevecchia si uniscono: una raccolta fondi per un murale per Michelle

Primavalle e Torrevecchia si sono uniti nel ricordo di Michelle Causo, la ragazza uccisa due giorni dopo aver compiuto 17 anni. Nel giorno del suo funerale, il comitato di quartiere Torrevecchia Primavalle ha lanciato una raccolta fondi. L'obiettivo quello di raccogliere soldi "per realizzare un murale che racconti la storia di Michelle, che rappresenti la sua forza e il suo coraggio", si legge.

Il budget richiesto di 2000 euro coprirà i costi dei materiali e delle attrezzature necessarie per la creazione del murale, nonché gli oneri logistici e amministrativi. L'iniziativa è stata lanciata su 'Produzionidalbasso.com'. "Il progetto prevede diverse azioni e interventi, tra cui la collaborazione con artisti locali per la creazione del murale e l'organizzazione di eventi di sensibilizzazione per coinvolgere la comunità", spiegano.

"Sostenendo il nostro progetto, avrai l'opportunità di fare la differenza e di mantenere viva la memoria di Michelle e di promuovere la solidarietà nella nostra comunità. Ogni donazione, anche la più piccola, farà la differenza. Unisciti a noi nel rendere omaggio a questa ragazza straordinaria", si legge ancora.