Banda del buco ruba 300 paia di scarpe al negozio di streetwear, raccolta fondi per aiutare Lorenzo e Matteo

Banda del buco all'opera a Prati dove dei ladri sono entrati in un negozio di abbigliamento streetwear rubando centinaia di sneakers per un valore di oltre 100mila euro. A subire il furto i due giovani proprietari di Orange420 che, dopo aver denunciato l'accaduto alla polizia, hanno lanciato una raccolta fondi "Aiutaci a ripartire".

Secondo quanto si apprende la banda è entrata in azione la notte fra venerdì e sabato scorsi in via Germanico. Aperto un buco sul muro perimetrale che dà nell'androne di una palazzina i ladri sono riusciti ad entrare nell'esercizio commerciale ed a rubare circa 300 paia di scarpe, poi sono scappati senza lasciare tracce apparenti.

Ad accorgersi del varco aperto sul muro un dipendente del negozio. Richiesto l'intervento alla polizia nel negozio di abbigliamento sportivo sono intervenuti gli agenti del commissariato Prati di polizia che, raccolta la denuncia, hanno cominciato le indagini per risalire alla banda di ladri.

Di proprietà di due giovani ragazzi, la coppia di amici e soci ha quindi lanciato una raccolta fondi tramite GoFoundMe che, nel momento in cui scriviamo, ha raggiunto la quota di 4.115 euro su "un obiettivo di 75.000 euro". A lanciarla Lorenzo e Matteo. "Pochi giorni fa abbiamo subito un furto nel nostro negozio. Ci troviamo in grave difficoltà a causa della violenza subita poiché l'assicurazione non copre il risarcimento per gli articoli che avevamo nello store. Ci sono state trafugate 300 scarpe, tra nike e adidas, oltre a vari articoli d'abbigliamento. Vi chiediamo un aiuto, anche piccolo, per aiutarci a ripartire. Siamo sconvolti per quanto accaduto, ma soprattutto ora temiamo di non poter più riaprire il nostro negozio. Se vi è possibile aiutarci con quel che potete, torneremo più forti di prima e ricominceremo a lavorare al più presto con tutta la gioia che caratterizza la famiglia di Orange 420".

A rilanciare la richiesta d'aiuto anche lo youtuber Enry Lizza che ha girato un video del negozio visitato dai ladri. "Non avrei voluto registrare un video così serio da Orange… ho messo a disposizione dei ragazzi il mio social più grande per spargere la voce il più possibile e aiutarli a riaprire, vi lascio il link per donare, anche il minimo gesto può fare la differenza: https://gofund.me/99715baa".