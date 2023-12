La raccolta fondi lanciata dalla figlia dopo che ai genitori avevano rubato tutto: 460 donazioni in 4 giorni

Quasi cinquemila euro, l'obiettivo fissato, messi insieme e raccolti in 4 giorni grazie alle oltre 460 donazioni arrivate da tutta Italia. Una gara di solidarietà, rimbalzata da RomaToday e anche da 'Welcome To Favelas', alla quale hanno voluto partecipare tutti. Qualcuno ha voluto donare anche 100 o 150 euro.

A lanciare l'iniziativa è stata Giorgia Giacobbe. I suoi genitori, produttori agricoli siciliani che arrivano a Roma per vendere i loro prodotti a chilometro zero, nella serata del 26 novembre. I ladri avevano distrutto il loro furgone per le consegne e portato via tutto. "Hanno rubato 400 euro, il guadagno di una giornata, un cellulare di servizio 40 latte di olio da 5 litri ciascuna che noi vendiamo a circa 60 euro, una latta da 3 litri e cinque da un litro", il racconto fatto al nostro quotidiano.

Il giorno dopo Giorgia ha voluto lanciare una raccolta fondi su Gofundme.com: "Chiedo gentilmente, a chiunque voglia, di donare qualcosa per poterli aiutare o aiutare i miei genitori acquistando qualcosa sul loro sito. Fanno più lavori per andare avanti e soprattutto quest’anno la situazione era già critica in partenza. Grazie a chiunque vorrà donare o acquistare qualcosa". Il risultato è stato sorprendente. 4.800 euro raccolti e la commozione della famiglia Giacobbe come ringraziamento.