Ikea "ri-scalda la notte": ad Anagnina e Porta di Roma al via raccolta di coperte per i senza dimora

Compiere un gesto solidale e venire premiati. E' così che Ikea ha deciso di promuovere l'iniziativa benefica che punta a raccogliere coperte, trapunte e piumoni usati, ma puliti e in buone condizioni, per donare il tutto all'associazione Binario 95, che li distribuirà alle persone senza dimora per affrontare le temperature invernali.

La campagna "Ri-scalda la notte" coinvolge gli store di Anagnina e Porta di Roma del colosso svedese: da venerdì 12 a domenica 14 novembre i clienti potranno quindi donare direttamente nei negozi (mettendo le coperte in una busta di plastica chiusa) e per i titolari della carta Ikea Family in cambio ci sarà un buono d 5 euro (fino ad un massimo di 3 per ogni socio). I buoni omaggio saranno spendibili dal 15 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 presso tutti i negozi Ikea Italia.

"Portare un senso di casa a chi ne ha più bisogno, collaborando con le associazioni del territorio che ogni giorno si prendono cura delle persone senza dimora" è quanto si prefigge di fare l'azienda scandinava ormai dal 2011. "In questi anni abbiamo raccolto e donato migliaia di coperte e trapunte: un’iniziativa concreta a sostegno di tutte quelle associazioni che lavorano ogni giorno sul territorio occupandosi di coloro che vivono situazioni di fragilità".