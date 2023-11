Un quintale di botti di Capodanno, in casa del ragazzo anche una pistola

I poliziotti lo tenevano d'occhio da tempo. Sospettato di nascondere in casa del materiale esplodente. Una giusta intuizione da parte degli investigatori. Una volta nell'appartamento una vera Santa Barbara fra botti di Capodanno e una pistola, seppure scacciacani. Nei guai un ragazzo di Ostia.

Sono stati gli agenti del X distretto Lido, nell'ambito di una specifica attività investigativa, a bussare nella mattinata di oggi, venerdì 17 novembre, alla porta di un giovane residente nel litorale romano. Una volta nell'appartamento i poliziotti hanno trovato un quintale di artifici pirotecnici, botti di Capodanno illegali, privi dei requisiti di sicurezza e pronti a essere immesso nel mercato illegale della vendita dei botti per la notte di San Silvestro.

Fuochi d'artificio ma non solo, nell'abitazione i poliziotti hanno trovato anche una pistola scacciacani con relativo munizionamento. Sequestrati e metti in sicurezza gli artifici pirotecnici, il ragazzo è stato denunciato per detenzione di materiale esplodente.

Proseguono le indagini della polizia per risalire alla filiera sopra al giovane