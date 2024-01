Tor Sapienza, raccoglie petardo che gli esplode in faccia: 15enne finisce in ospedale

Poteva finire in tragedia, per fortuna non è in condizioni gravi. Un giovane di 15 anni venerdì 5 gennaio pomeriggio è stato portato d'urgenza al pronto soccorso per ferite al volto, dopo che un petardo abbandonato in strada gli è esploso in faccia.

Adolescente ferito per petardo inesploso

Secondo quanto è stato possibile ricostruire, intorno alle 18 di venerdì 5 gennaio un ragazzo che passeggiava su via Giorgio Morandi a Tor Sapienza, insieme ad un gruppo di amici, ha raccolto un petardo inesploso trovato a terra. Nel tentativo di riaccenderlo, il petardo è esploso all'improvviso tra le mani dell'adolescente, causandogli ferite al volto.

Scortato al pronto soccorso dai Carabinieri

Sul posto è intervenuta una gazzella dei Carabinieri del nucleo radiomobile di Roma, che ha soccorso il 15enne e lo ha trasportato direttamente al pronto soccorso del Policlinico Casilino. Dopo le prime cure, il ferito è stato spostato all'ospedale pediatrico Bambino Gesù, nella serata di venerdì, dove i medici hanno valutato l'eventualità di un intervento. Non risulta però in gravi condizioni. Sono in corso indagini da parte della Compagnia di Monte Sacro, al fine di chiarire l'effettiva dinamica del fatto.

I precedenti

Nel pomeriggio del 1° gennaio a Vigne Nuove un 13enne è rimasto ferito, con ustioni al viso e alle mani, per un motivo del tutto simile. In via Rina de Liguoro il giovanissimo insieme ad altri amici ha raccolto un petardo inesploso da terra. Mentre lo riaccendeva, questo è esploso all'improvviso. In totale, ad oggi, sono diventati 19 i feriti per i botti di Capodanno a Roma e provincia.