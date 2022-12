Prevenzione ed azione repressiva: la ricetta del nuovo questore per contrastare la percezione d'insicurezza

Prevenzione ed azione repressiva. Questa la ricetta del nuovo questore di Roma Carmine Belfiore per contrastare la "percezione d'insicurezza" dei romani. Il concetto è stato espresso nel corso di un incontro fra il nuovo primo dirigente degli uffici di San Vitale e gli organi d'informazione. "Tutti conoscete Roma, la complessità della città e degli eventi che qui accadono giornalmente, ma anche la squadra che gestisce la sicurezza in città, non solo la questura ma anche i colleghi delle altre forze di polizia, persone brillanti che mi hanno accolto con grande affetto e stima e insieme formeremo una squadra che farà di tutto per offrire sicurezza e tranquillità alla collettività. Da soli non si va da nessuna parte, bisogna lavorare in squadra con l'aiuto di tutti".

La percezione d'insicurezza

Per il neo questore della Capitale "la percezione d'insicurezza, è qualcosa di difficilmente racchiudibile in un recinto di opinioni date, è un concetto che riguarda tutti e che ognuno vede in maniera diversa ma sicuramente garantisce un vivere sereno, libero e civile. Il nostro compito sarà assicurare sempre di più la sicurezza, e nel migliore dei modi". La nostra volontà, ha sottolineato Belfiore, è quella di "dare una risposta a chi si rivolge a noi ma anche a chi non ha la possibilità di farlo, come le fasce deboli della società, le donne, i minori e tutti coloro che vivono in stato di disagio. L'attenzione della questura sarà massima nei loro confronti. Noi ci siamo, tutti devono saperlo". Ed ancora, "i temi su cui ci dovremo confrontare sono essenzialmente su due direttrici: la prevenzione, che è basilare, ma poi ci deve essere anche un'attività repressiva e di polizia giudiziaria. Sono due rette parallele che dovremo percorrere, e cercheremo di farlo con attenzione, professionalità ma anche serenità, che deve essere alla base del nostro operato come l'ascolto, la vicinanza e la tempestività".

L'aiuto dei cittadini

Carmine Belfiore che ha ribadito più volte che "il nostro motto è esserci sempre e cercheremo di portarlo avanti nel migliore dei modi. Il cittadino nelle sue possibilità deve darci una mano colloquiando con noi, investendoci di responsabilità e raccontandoci i fatti di nostro interesse". "Io sono un pragmatico, non tutto si può risolvere ma l'impegno sarà massimo - ha proseguito il neo questore -. Sono felice di aver trovato a Roma un prefetto che è una persona splendida e un'autorità giudiziaria che ci sta vicino. Insieme i risultati si possono ottenere, da soli difficilmente si ottengono. Siamo convinti che avremo un ottimo rapporto con istituzioni, associazioni e comitati, siamo pronti ad ascoltare le esigenze".

Gli omicidi di Prati e la strage di Fidene

Nuovo questore insediatosi negli uffici lo scorso 5 dicembre, a cavallo fra gli omicidi di Prati, per i quali è finito in galera Giandavadide De Pau, accusato di aver ucciso a coltellate tre donne: Xiuli Guo conosciuata come "Sofia", Yan Rong Li detta "Lia" e Marta Castano Torres e la strage di Fidene, nel corso della quale il 57enne Claudio Campiti ha ucciso a sangue freddo quattro donne: Sabina Sperandio, Nicoletta Golisano, Elisabetta Silenzi e Fabiana De Angelis. Proprio in relazione ai due fatti criminali Belfiore ha dichiarato: "Roma è e resta una città sicura, voglio dare un messaggio di tranquillità alla collettività. I due episodi scollegati tra loro sono gravissimi e dolorossissimi ma difficilmente prevedibili e contenibili. Si può e si deve fare di più ma ci sono delle cose di cui è difficile trovare la ratio, riguardano aspetti complessi e molteplici, sono episodi che mi hanno turbato molto ma che non inficiano il concetto che ho di Roma, che è una citta dove la sicurezza c'è".

Malamovida a Roma

Il nuovo questore ha poi spiegato le strategie per contrastare il fenomeno della cosiddetta malamovida: "Sulla movida c'è già un sistema collaudato e previsto in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che continuerà a essere applicato così com'è. Poi se ci saranno correttivi, miglioramenti e incrementi da applicare li studieremo e li faremo. Il problema della movida, che a volte sfocia nella mala-movida cercheremo di contenerlo con specifici servizi secondo i percorsi già concordati".

Le truffe agli anziani e le fasce deboli

Movida violenta ma anche particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione: "In questi primi giorni ho avuto modo di vedere quanto triste sia il fenomeno delle truffe e delle piccole estorsioni agli anziani, sono reati di una gravità inaudita perché toccano una delle fasce più fragili della società: l'attenzione sarà massima seguendo la strada già percorsa in maniera ottimale".

Le occupazioni nei licei

Occhio di riguardo anche al fenomeno delle occupazioni nei licei e negli istituti superiori della Capitale in relazione alle quali Carmine Belfiore ha spiegato: "In merito alle occupazioni delle scuole abbiamo visto un calo e poi un leggero incremento negli ultimi giorni ma è fisiologico. La nostra attenzione è massima, lavoriamo insieme agli organi scolastici e seguiamo questo fenomeno".

Ostia e la criminalità organizzata

Capitale alle prese con la criminalità organizzata e con il fattore Ostia, in relazione ai quali il nuovo questore capitolino ha spiegato: "Le attività ci sono e ci saranno e viaggiano su livelli differenti. Una fascia di attività sarà sulla microcriminalità e sulla criminalità diffusa che viene percepita immediatamente dai cittadini e portano alla percezione di insicurezza: se il cittadino vede tre persone sospette entrare nell'androne del palazzo affianco è doveroso che non si giri dall'altra parte ma faccia una segnalazione alle forze di polizia affinché possano andare a controllare la liceità di questi soggetti. Questa è la base della sicurezza partecipata e diffusa". Per quanto riguarda il litorale romano invece Belfiore ha poi aggiunto: "Ostia è una realtà difficile ma è attenzionata dalle forze dell'ordine in maniera costante e incisiva".

Diritto a manifestare

Infine il questore ha richiamato l'attenzione sulle manifestazioni: "Siamo consapevoli che Roma è la Capitale d'Italia e potrebbe essere impegnata in pulsioni varie in momenti difficili in cui tutti doverosamente possono manifestare le loro opinioni. Come autorità di pubblica sicurezza saremo costantemente aperti a dialogo, confronto, ascolto e mediazione. Vengo da una esperienza pluriennale in questo campo e so quanto mediare sia importante, tutti hanno diritto a manifestare ma tutti hanno l'obbligo di farlo rispettando le norme di legge".