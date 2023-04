Crolla una grande quercia: strada bloccata per ore

Un'enorme quercia crollata in strada, altri alberi sradicati e caduti e la strada bloccata. Pomeriggio di Pasquetta complicato sulla strada provinciale 53 all'altezza di San Gregorio da Sassola dove una quercia secolare è crollata in strada, richiedendo l'intervento di 3 squadre dei vigili del fuoco.

Motoseghe e gru in azione per rimuovere l'alberatura, ma soprattutto ore di lavoro che si sono trasformate in viabilità interrotta per alcune ore fino al completamento delle operazioni di taglio.