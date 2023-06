Evade i domiciliari: trovato in strada su un monopattino elettrico

I carabinieri del comando provinciale di Roma hanno arrestato quattro cittadini italiani che non hanno rispettato gli arresti domiciliari a cui erano sottoposti.

Gli arresti sono scattati durante i quotidiani controlli di verifica. Un 34enne romano, è stato trovato a bordo dell’auto col fratello in via Laurentina. I due hanno tentato di allontanarsi per evitare i controlli della pattuglia, cosa che ha insospettito i carabinieri che al controllo hanno trovato e poi arrestato l’uomo per aver violato le prescrizioni senza alcuna valida motivazione né autorizzazione.

L’altro arresto è scattato in piena notte in via delle Sette Chiese, dove i carabinieri della stazione Roma Garbatella hanno arrestato un 39enne romano a bordo di un monopattino elettrico. Quando è stato fermato l’uomo non ha fornito spiegazioni sulla violazione della misura. In strada nei pressi della sua abitazione ad Acilia nonostante fosse sottoposto ai domiciliari è stato sorpreso un 32enne romano.

Per ultimo in manette e portato al carcere di Regina Coeli in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare un 50enne dopo che i Carabinieri della Compagnia Roma Casilinia avevano accertato più volte la violazione degli arresti domiciliari da parte dell’uomo.