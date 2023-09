Colli Portuensi, quattordicenne pestato da un branco di più di dieci minorenni

Stava tornando a casa quando è stato accerchiato da almeno dieci persone, tutti minorenni, poi è stato chiuso in un angolo e preso a pugni. Colpi talmente forti che lo hanno steso, procurandogli la rottura del setto nasale. Vittima un ragazzo di quattordici anni pestato dal branco nel tardo pomeriggio di mercoledì 20 settembre. L'aggressione all'altezza di viale dei Colli Portuensi.

Il giovanissimo è stato medicato dal 118 e portato al San Camillo in codice rosso, ne avrà per venticinque giorni. I medici, essendo lesioni sopra i venti giorni, hanno contattato d'ufficio gli agenti della polizia del distretto di Monteverde che adesso indagano. Secondo quanto appreso la vittima non sarebbe stata rapinata. Chi indaga non esclude che la vittima sia stata seguita. Lì in zona ci sono diverse telecamere che potrebbero aver ripreso la scena. Ora è caccia alla comitiva violenta.