Quarticciolo, vedette e pusher di cocaina sorpresi al "lavoro": in 4 finiscono in manette

Il Quarticciolo è sotto la lente di ingrandimento delle forze dell'ordine. Dopo il blitz della polizia di qualche giorno fa, i carabinieri della stazione di Tor Tre Teste hanno arrestato quattro persone in via Manfredonia, due sono state sosprese a spacciare droga e due che fungevano da "vedetta".

Tutti romani e già noti per precedenti reati inerenti gli stupefacenti. Due di loro sono stati bloccati subito: uno di loro stava cedendo dosi di cocaina ad un giovane, mentre l'altro era a controllo della zona posizionato poco distante tra le auto in sosta. I carabinieri li hanno bloccati e hanno recuperato anche le dosi di cocaina che avevano occultato all’interno di un cestino dei rifiuti lungo la via. Sequestrate in totale 9 dosi di cocaina e 220 euro.

Sempre in via Manfredonia, poco dopo, gli stessi carabinieri hanno bloccato gli altri due mentre cedevano dosi di cocaina ad un acquirente. I militari hanno notato uno di loro che controllava dall’angolo della via i movimenti del complice, il quale ha prelevato gli involucri di droga da un foro al margine del marciapiede. I due complici sono stati immediatamente bloccati e tutta la droga è stata sequestrata. In totale sono state rinvenute 32 dosi di cocaina. Gli arrestati sono stati trattenuti in caserma, all'interno delle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.