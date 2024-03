Quarticciolo, sgombero alle case popolari: spintoni tra attivisti e polizia

Momenti di tensione, urla e spintoni tra attivisti e polizia di Stato. Mattinata movimentata al Quarticolo durante le fasi di uno sgombero di tre appartamenti Ater in via Cerignola 4. Durante le operazioni, dove era in corso un presidio in solidarietà con le persone allontanate dalle abitazioni, ci sono stati alcuni minuti di tensione con gli attivisti del comitato 'Quarticciolo Ribelle' e altri della palestra popolare.

Sul posto anche gli esponenti di 'Nonna Roma'. A dirigere le operazioni la polizia locale insieme alla polizia di Stato. Al momento non si hanno notizie né di arresti, denunce o di feriti. La situazione è tornata alla normalità dopo pochi minuti. I residenti del Quarticciolo nella giornata di ieri erano scesi in strada per chiedere al Municipio V e all'Ater di ascoltarli e mettere in campo interventi nel quartiere, dove molte zone sono state lasciate all'abbandono.

"La celere ha caricato diverse volte il presidio di abitanti del quartiere che è sceso in strada per fermare gli sfratti. - commentano gli attivisti del comitato 'Quarticciolo Ribelle' - Ieri abbiamo manifestato per denunciare l’abbandono delle istituzioni e questa è la risposta. Case che cadono a pezzi, dove ci piove in testa, sovraffollate e invivibili".

"Questo è l’unico intervento che le istituzioni portano avanti nel nostro quartiere. - aggiungono - Se sei nato a Quarticciolo, se sei nato in un quartiere popolare, non hai diritto neanche ad avere una casa. Chiude il consultorio, chiude la scuola, lasciano il deserto e vengono qui soltanto per fare il loro show con preti e Brumotti di turno. Non resteremo in silenzio, le istituzioni sono responsabili di questo scempio. A Quarticciolo nessuno resta indietro, le famiglie non resteranno senza casa, e questa provocazione non resterà senza una risposta".