Quarticciolo, dopo il linciaggio dello scippatore scatta il blitz dei carabinieri

Dopo il pestaggio di gruppo ai danni di uno scippatore, ripreso in un video diventato virale, al Quarticciolo è scattata una massiccia operazione dei carabinieri.

I militari della compagnia Casilina - che sono sulle tracce dei sei picchiatori, S - insieme con i colleghi del nucleo radiomobile e del nucleo ispettorato del lavoro, hanno passato al setaccio le strade del quartiere e quelle di Centocelle, denunciando 13 persone .

Le denunce tra Quarticciolo e Centocelle

Tre persone sono state denunciate per porto di armi o oggetti atti ad offendere, un 34enne trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 18 centimetri, un 36enne romano trovato in possesso di un paio di forbici con una lama da 5 cm e un 40enne italiano trovato in possesso di un taglierino con una lama di 9 cm. Un cittadino romeno di 40 anni è stato denunciato perché, in via Manfredonia (proprio dove si era consumato il tentato scippo), i carabinieri lo hanno trovato in possesso di un portafoglio munito di una placca distintiva di quelle in uso alle forze dell’ordine, risultato poi rubato all’interno di un’autovettura in sosta.

È stato poi denunciato un 18enne romano, trovato in possesso di circa 5 grammi di hashish, un bilancino di precisione e un coltello a serramanico. Sempre in via Manfredonia, a seguito di controlli mirati, i carabinieri hanno denunciato per ricettazione due ragazzi di 19 e 20 anni perché trovati in possesso di un mazzo di chiavi che, a seguito di accertamenti più approfonditi, erano di uno scooter rubato, e di circa 11.500 euro. Denunciato anche un cittadino cileno che per favorire la fuga dei due giovani ha provato a ostacolare i militari. Altri due cittadini romeni di 21 e 22 anni sono stati denunciati per ricettazione perché fermati a bordo di uno scooter risultato rubato e nel vano sottosella avevano nascosti numerosi prodotti di igiene e casalinghi dal valore complessivo di 2.500 euro.

In piazza delle Camelie, un 17enne romano è stato sorpreso mentre tentava di rubare uno scooter, per cui è stato denunciato per il reato di tentato furto, mentre un cittadino originario dell’Ecuador e titolare di un ristorante è stato denunciato e sanzionato amministrativamente per violazioni in materia di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro e conservazione e tracciabilità degli alimenti, formazione dei dipendenti e igiene dei locali, che hanno portato a una sanzione pecuniaria di circa 25.000 euro e al sequestro di 30 kg di alimenti.

Le indagini sul pestaggio dello scippatore

Proseguono intanto le indagini sul pestaggio del 26enne, che è stato arrestato nel frattempo per lo scippo ai danni della donna di 90 anni che stava camminando in via Manfredonia.

Dopo l'arresto dell'uomo, gravemente indiziato della rapina, sono state avviate subito le indagini per identificare gli autori dell'aggressione, tuttora in corso. Gli aggressori, tutti tra fra i 20 e i 45 anni, sarebbero sei e i loro volti sarebbero noti alle forze dell'ordine.