Quarticciolo, la droga per lo spaccio nella cassetta della posta

Il Quarticciolo si conferma una piazza di spaccio tra le più attive degli ultimi anni, con le dosi nascoste sempre nei posti più disparati. Di recente una operazione dei carabinieri aveva anche descritto come nel quartiere l'influenze di personaggi vicino alla 'Ndrangheta fosse sempre più forte. È in questo contesto che continuano i continui controlli del territorio pianificati dall'Arma.

La scorsa notte i carabinieri della stazione di Tor Tre Teste hanno arrestato in flagranza un 43enne della Germania e un 48enne della provincia di Roma, gravemente indiziati del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché sono stati notati dai militari mentre nascondevano della sostanza stupefacente all’interno di una cassetta della posta, dentro cui i Carabinieri hanno trovato 44 dosi di cocaina e oltre 60 dosi di crack.

In seguito alle perquisizioni domiciliari, in una delle due abitazioni, i militari hanno rinvenuto la somma di oltre 3500 euro in banconote da diverso taglio, ritenuta provento di attività illecita.

Le manette sono scattate anche per un 51enne della provincia di Roma, con precedenti, quando durante un controllo i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Casilina lo hanno trovato in possesso di un involucro di hashish. Dalla successiva perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto 215 dosi di cocaina e 258 dosi di crack. I tre uomini sono stati accompagnati presso le aule di piazzale Clodio dove il Tribunale ha convalidato l'arresto per tutti.