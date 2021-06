Quarticciolo, arrestato per spaccio uno degli aggressori di Vittorio Brumotti

Si tratta di un 28enne già noto alle forze dell'ordine proprio per episodi di spaccio e per avere preso parte all'aggressione ai danni dell'inviato di Striscia la Notizia, lo scorso aprile

A poco più di un mese dall'aggressione a Vittorio Brumotti al Quarticciolo è stato arrestato uno degli uomini che lo scorso aprile hanno preso di mira l'inviato di Striscia la Notizia, impegnato nella registrazione di un servizio sullo spaccio.

Martedì infatti i carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste, impegnati nel pattugliamento della zona di via Ostuni angolo via Manfredonia - nota piazza di spaccio - hanno notato un viavai di persone intorno a un giovane fermo vicino a un muretto. I militari lo hanno riconosciuto, collegandolo anche all'aggressione di Brumotti (il suo è uno dei volti immortalati dalle telecamere di Striscia), e hanno deciso di fermarlo: identificato in un 28enne romano, è stato lui stesso a consegnare 5 dosi di cocaina nel cellophane che teneva in tasca e 260 euro, negando di avere altro.

I carabinieri hanno però voluto approfondire, anche alla luce del comportamento ostile e nervoso del 28enne, e hanno deciso di portarlo in caserma per la perquisizione. Una volta negli uffici, il giovane ha provato a ingoiare altre due dosi di droga che ha tirato fuori dalla tasca, ma è stato bloccato e accompagnato poi in ospedale in via precauzionale per accertare che non ne avesse ingerita qualcuna in precedenza.

Arrestato per spaccio e per resistenza - si è più volte opposto alla visita - il 28enne è stato processato per direttissima mercoledì mattina. Il pubblico ministero Gianluca Mazzei ha chiesto per lui i domiciliari, il giudice ha stabilito l'obbligo di presentazione in caserma due volte al giorno e l'obbligo di permanenza notturna al domicilio.

L'aggressione a Brumotti era avvenuta a metà aprile. L'inviato di Striscia la Notizia era al Quarticciolo con la troupe per documentare lo spaccio, ed era stato accerchiato da alcune persone che, stando al suo racconto e alle immagini registrate, lo avevano aggredito prendendo anche a calci il furgone. Brumotti aveva chiesto l'intervento dei carabinieri, e il servizio aveva suscitato la dura replica del comitato di quartiere del Quarticciolo, che aveva puntato il dito contro la spettacolarizzazione della vicenda e l'alimentazione dello stigma nei confronti di un territorio molto complesso.