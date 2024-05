Giovane accoltellato al Quarticciolo per il controllo della piazza di spaccio

C'è una disputa per il controllo della piazza di spaccio del Quarticciolo dietro l'accoltellamento di un giovane tunisino di 19 anni, avvenuto nella serata del 25 aprile. I carabinieri, alla fine delle attività investigative condotte subito dopo l'episodio, hanno portato all'arresto e al trasferimento in carcere di un 22enne, cittadino italiano, con precedenti penali.

Un arresto dopo l'accoltellamento al Quarticciolo

Il 25 aprile il 118 era intervenuto a viale Palmiro Togliatti, nei lotti popolari del Quarticciolo, per soccorrere un ragazzo di 19 anni, tunisino, che aveva una grave ferita all'addome causata da una coltellata. Il giovane era stato portato urgentemente al policlinico Casilino, dove aveva subìto un intervento chirurgico per l'asportazione della milza e in seguito era stato tenuto in terapia intensiva. Le indagini hanno permesso l'arresto del presunto aggressore.

Tentato omicidio aggravato

Incrociando le risultanze delle indagini condotte dai militari di Tor Tre Teste insieme a quelli del nucleo operativo della Casilina e i racconti della vittima, nelle ultime ore si è stretto il cerchio intorno ad un sospettato. Si tratta di un 22enne romano, con precedenti, sul quale la Procura della Repubblica ha chiesto la custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma, applicata dai carabinieri della compagnia Casilina. Il giovane finito in manette è gravemente indiziato di tentato omicidio aggravato.

Scontro per il controllo dello spaccio

Come detto, a portare a questa conclusione gli investigatori sono stati i racconti della vittima. Inoltre, è stato possibile ricostruire che dietro al tentato omicidio del 25 aprile ci sono contrasti relativi alla gestione della piazza di spaccio al Quarticciolo. Da tempo i carabinieri cercano di smantellare la fitta rete criminale che fa dello spaccio di cocaina e crack il suo "core business" , tra i lotti di case popolari del quartiere a sud-est della Capitale. In sei mesi sono stati oltre 100 gli arresti effettuati, 76 dei quali a carico di cittadini stranieri. Le organizzazioni assoldano anche spacciatori poco più che bambini: poco prima dell'accoltellamento del 25 aprile, i carabinieri avevano fermato un 13enne e un 16enne che vendevano cocaina e crack.