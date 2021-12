Spaccio di droga, tre arresti al Quarticciolo: sequestrati oltre 1,3 kg di hashish

Controlli potenziati contro lo spaccio di droga nella periferia Est di Roma, dove i poliziotti del V Distretto Prenestino hanno effettuato una serie di arresti in particolare al Quarticciolo.

Il primo è avvenuto nei pressi “della fontanella”, la nota piazza di spaccio del quartiere, dove gli investigatori dopo aver notato un uomo accovacciato dietro ad un muretto lo hanno raggiunto sorprendendolo proprio mentre cercava di nascondere involucri contenenti 10 grammi di cocaina. In casa aveva altro materiale: arrestato, è stato processato per direttissima e condannato ai domiciliari.

Sempre al Quarticciolo gli investigatori hanno concentrato la loro attenzione su un uomo già conosciuto e arrestato per lo stesso reato: notato più volte e in diversi orari della giornata arrivare alla “fontanella”, è stato seguito e fermato per un controllo e trovato con 50 grammi di cocaina già divisa in dosi e pronta per essere venduta. Anche lui portato a piazzale Clodio per la direttissima, è stato condannato agli arresti domiciliari per 1 anno e 4 mesi.

Il terzo arrestato è un insospettabile 63enne, incensurato, che aveva messo in piedi una proficua attività di spaccio. I poliziotti si sono appostati sotto casa sua e poco dopo lo hanno visto uscire a passeggio con due cani. Fermato, il suo comportamento nervoso ha spinto gli agenti a fare un controllo in casa, dove hanno trovato un mazzo di chiavi di cui l’uomo non sapeva dare spiegazioni.

Scesi nel seminterrato sono arrivati a un vano cantina chiuso chiuso da un lucchetto: all’interno hanno trovato 12 panetti di hashish da 1,3 kg. L’uomo è stato arrestato e trasferito agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, in attesa della definizione del procedimento penale.