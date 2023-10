Quarticciolo sorvegliato speciale, nuovo controllo straordinario nel quartiere: altri sei arresti

Continuano i controlli al Quarticciolo dopo il blitz dello scorso giovedì dei carabinieri che hanno sgominato la pizza di spaccio di 'Zio' Antonio. Negli ultimi giorni, i militari della compagnia Casilina, con il supporto del nucleo radiomobile di Roma, hanno eseguito dei servizi di controllo straordinario del territorio nel quartiere.

Ad esito delle attività, i carabinieri hanno arrestato sei persone e denunciato a piede libero altre sette. Identificate, in totale, 109 persone e eseguite verifiche su 52 veicoli. Tre cittadini romani sono stati arrestati perché trovati in possesso di sostanze stupefacenti. Sequestrati 200 grammi di cocaina e 250 grammi di hashish.

Altre tre persone sono state arrestate perché destinatarie di ordinanze emesse dalla Procura di Roma: un 38enne romeno, dovendo scontare la pena di 5 anni di reclusione per furto; un 39enne romano, dovendo scontare la pena di 7 mesi agli arresti domiciliari per reati inerenti alle sostanze stupefacenti; un 51enne romano, già ai domiciliari, destinatario di ordinanza di aggravamento della misura cautelare che ha disposto la custodia in carcere in sostituzione degli arresti domiciliari.

I militari hanno poi denunciato: un 22enne romano trovato in possesso di un coltello da cucina in tasca; un 20enne romano trovato in possesso di alcune dosi di cocaina; un 44enne bulgaro per evasione perché trovato in strada, senza alcuna autorizzazione, nonostante fosse sottoposto alla detenzione domiciliare; un 44enne romano per guida in stato di ebbrezza; una 21enne peruviana per aver occupato abusivamente un’abitazione di proprietà di un ente privato; un 35enne di Frascati che, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, ha fornito una patente di guida risultata falsa; e una 56enne romana per evasione dagli arresti domiciliari, perché, dopo un permesso, rientrava in casa oltre l’orario consentito.